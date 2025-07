Tuttosport: “C’è il Mantova per Cistana. Insigne all’Avellino, con ingaggio a metà. Le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato della Serie B si accende attorno ai movimenti del Mantova e del Palermo. Come riportato da Tuttosport e firmato da Cristiano Tognoli, il club virgiliano ha puntato con decisione su Andrea Cistana, difensore svincolato e in passato vicino al Palermo. Il sorpasso è avvenuto nelle ultime ore, complice l’interesse dei rosanero concentrato su Mattia Bani. Cistana, che Davide Possanzini conosce bene dai tempi di Brescia, è seguito anche dal Cesena, con l’amico ed ex compagno Dimitri Bisoli che ha provato a convincerlo a scendere in Romagna.

Sempre secondo quanto riportato da Cristiano Tognoli su Tuttosport, il Mantova ha chiuso intanto per il terzino sinistro Fellipe Jack, che il Como aveva impiegato nell’amichevole con il Lille ma destinato ormai a vestire biancorosso. Sul fronte offensivo, il Palermo sta limando gli ultimi dettagli con l’Avellino per la cessione di Roberto Insigne: i siciliani sarebbero disposti a farsi carico di metà dell’ingaggio, operazione che avvicina il trequartista al ritorno in Irpinia, club da lui gradito. Il Bari ha provato a inserirsi, ma resta dietro nelle preferenze del calciatore.

Ancora Tuttosport, a firma di Tognoli, segnala che a Modena si attende solo l’ufficialità per l’arrivo di Francesco Di Mariano dal Palermo: l’esterno è stato messo fuori rosa all’inizio del ritiro. Intanto lo Spezia tratta con l’Atalanta per Cittadini, ma se la trattativa dovesse arenarsi, i liguri sono pronti a virare su Christos Alexiou dell’Inter. Occhi anche su Quagliata, rientrato alla Cremonese, e Christian Comotto del Milan.

Il mercato della Serie B prosegue con movimenti anche per il Pescara, che insiste per Coda dalla Sampdoria e valuta il ritorno di Plizzari. In alternativa è stato proposto Bardi. Il Padova segue Vido ma deve prima cedere, mentre la Carrarese sfida la Juve Stabia per Ruggeri (Lazio). Infine, ufficialità per Masciangelo al Frosinone, Daffara all’Avellino e Nuamah al Catanzaro.