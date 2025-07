Il Mattino: “Avellino, a breve l’annuncio del colpo Insigne”

Roberto Insigne è sempre più vicino al ritorno in Irpinia. Come riportato da Il Mattino di Avellino, a firma di Marco Ingino, l’Avellino ha intensificato i contatti con il Palermo per chiudere l’operazione legata al trequartista. I rosanero, secondo quanto scrive ancora Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, sarebbero disposti a coprire metà dell’ingaggio del fantasista campano, facilitandone così l’arrivo a Rivisondoli nei prossimi giorni.

La trattativa, spiega Il Mattino di Avellino, è in fase avanzata e una decisione definitiva potrebbe arrivare già nelle prossime ore.