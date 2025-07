Palermo–Paradiso, le formazioni ufficiali

Secondo test precampionato per il Palermo di Filippo Inzaghi, che oggi pomeriggio sfida il Paradiso allo stadio comunale di Ronzone, con calcio d’inizio fissato per le 17:30. Il tecnico rosanero conferma quanto provato durante la rifinitura mattutina, schierando nuovamente il 3-5-2.

Tra i pali c’è Gomis, mentre in difesa si registra la prima da titolare per Peda, preferito a Magnani non al meglio. Completano il reparto i braccetti Diakité e Ceccaroni. In mezzo al campo, Blin agisce da vertice basso con ai lati Segre (che indossa la fascia da capitano) e Vasic. Sulle corsie esterne spazio a Pierozzi e Augello. Davanti, fiducia al tandem Le Douaron–Pohjanpalo.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

PALERMO (3-5-2)

Tit.: 1 Gomis; 23 Diakité, 29 Peda, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre (C), 28 Blin, 14 Vasic, 33 Augello; 21 Le Douaron, 20 Pohjanpalo.

A disp.: 22 Desplanches, 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 3 Lund, 6 Gomes, 7 Di Francesco, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 15 Nicolosi, 18 Avena, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto.

All.: Filippo Inzaghi.

PARADISO

Tit.: 13 Abazzi; 5 Miranda, 34 Sylaj, 22 Plisko, 54 Bollati, 8 Morandi, 24 Centinaro, 11 De Jesus, 7 Spinelli, 10 Rasic, 77 Edogue.

A disp.: 1 Pala, 12 Morosoli, 69 Aiello, 4 Delli Carri, 2 Schelotto, 19 Carpani, 25 Benacquista, 32 Franco, 6 Guidotti, 18 Osman, 3 Ibra, 67 Akdemir, 30 Mateucci.

All.: Raineri.