Asse di mercato Palermo-Cesena: in ballo Klinsmann, Verre e Peda

Il mercato di luglio regala una nuova pista calda: Cesena e Palermo sono al lavoro per un’operazione che potrebbe coinvolgere più pedine. Dopo aver salutato Sirigu e Audero e con Desplanches ormai ai margini del progetto, i rosanero cercano con urgenza un nuovo portiere. E il nome in cima alla lista è quello di Jonathan Klinsmann, figlio d’arte e attuale estremo difensore del Cesena.

Il club bianconero non chiude alla cessione, ma chiede garanzie tecniche e un’offerta all’altezza. Dal canto suo, il Palermo ha messo sul tavolo il cartellino di Valerio Verre, ormai fuori dal progetto tecnico di Inzaghi, tanto da non essere stato convocato per il ritiro estivo.

Il Cesena, però, ha mostrato interesse per un altro profilo: Patryk Peda, classe 2002, reduce da un girone di ritorno brillante in prestito alla Juve Stabia. Il centrale polacco ha estimatori in Serie B e C, ma il Palermo al momento lo considera un tassello importante per la stagione e non ha intenzione di privarsene.

Nonostante le distanze, il dialogo tra le parti è continuo. Klinsmann rappresenta un obiettivo concreto per la porta del Palermo, e non è escluso che, con l’evolversi delle trattative, possa aprirsi uno scenario più articolato, magari coinvolgendo più giocatori o una formula differente dallo scambio secco.