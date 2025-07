Pescara, interesse per l’ex rosa La Gumina

Il Pescara è in cerca ormai da settimane di un centravanti titolare per affrontare la nuova stagione di Serie B. Dopo i tanti nomi accostati al delfino, di cui due altisonanti come quelli di Coda e Lapadula, il nuovo nome accostato al club abruzzese sarebbe quello del palermitano, ex rosanero, Antonino La Gumina.

Infatti, secondo quanto riportato da PescaraSport24.it, il nuovo DS Pasquale Foggia sarebbe fortemente interessato al centravanti classe ’96, attualmente in forza alla Sampdoria ma sul punto di partenza. Ci sono due fattori che potrebbero agevolare questa trattativa, ovvero: l’ingaggio che è molto più basso rispetto ad altri, e il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe spingere i blucerchiati a ragionare su un prestito con diritto di riscatto e non su un trasferimento a titolo definitivo.