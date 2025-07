Tuttosport: “Il Genoa blinda Bani. Al Palermo servono 2,5 milioni per strapparlo”

Albert Gronbaek sugli scudi nella sfida in famiglia che ha preso il posto dell’amichevole contro il Kaiserslautern, annullata nei giorni scorsi. Come riportato da Maurizio Moscatelli su Tuttosport, il centrocampista danese ha trascinato il Genoa Blu al successo per 3-1 contro i compagni in maglia bianca, firmando una doppietta e ribaltando il vantaggio iniziale siglato da Martin. A completare il tabellino, il gol di Jeff Ekhator, finito nel mirino della Juve Stabia per un possibile innesto in Serie B.

La gara si è svolta su tre tempi da 20 minuti ciascuno, come descritto da Moscatelli nell’articolo pubblicato su Tuttosport, con Patrick Vieira che ha scelto un 4-2-3-1 speculare per entrambe le formazioni, concedendo minuti a tutti i disponibili. Intenso anche il programma degli allenamenti: al gruppo si sono aggiunti Norton-Cuffy (reduce dalla vittoria con l’Inghilterra agli Europei U21), Carboni, Otoa e Papadopoulos, mentre Cuenca ha lavorato in palestra per un fastidio al ginocchio sinistro.

In tribuna, intanto, si è tenuto un vertice di mercato a cui hanno preso parte l’ad Blazquez, il ds Ottolini e il dirigente Rat. Tema caldo, il futuro di Mattia Bani: il Genoa, come riferisce ancora Tuttosport a firma Moscatelli, ha offerto al difensore il rinnovo fino al 2027 con opzione per il 2028. Sullo sfondo c’è il pressing del Palermo, ma la posizione del club ligure è netta: per lasciarlo partire serviranno almeno 2,5 milioni di euro, cifra da cui il Grifone non intende scendere.