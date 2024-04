Tuttosport: “A Palermo fine corsa per Corini. Ma per la sostituzione è caos”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul caos in casa Palermo con Corini a fine corsa e la caccia al sostituto.

Non decolla la trattativa con Grosso, che preferirebbe arrivare soltanto la prossima stagione. Il City avevano anche altri nomi in elenco, ma senza che convincessero del tutto. I riflettori, ad esempio, sono stati puntati su Marco Giampaolo, ma sull’ex tecnico del Milan c’è più di titubanza, anche in vista della prossima stagione.

Allo stato attuale il Palermo è in pieno caos, perché Corini è ormai sfiduciato e la squadra in crisi. Il club si ritrova con un allenatore in cui non crede più e che ha anche la piazza contro. A Corini era stata data sempre fiducia, ma la sconfitta con il Pisa ha cambiato gli scenari perché anche la proprietà arabo-inglese ha avvertito un senso di impotenza.

Il Palermo è ancora sesto, ma il trend recente rischia di mettere in discussione anche i playoff, a cui i rosanero pensavano di iscriversi in posizione privilegiata. Ed è per questo che a Manchester hanno cambiato strategia, ma senza ancora avere individuato a chi affidare la squadra e con un allenatore (Corini) ormai separato in casa.