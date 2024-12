Come riportato da TuttoC.com, la Turris avrebbe pagato anche gli F24 all’erario, per cui il progetto di Ettore Capriola continuerà. Affianco a Capriola, però, sarà necessaria la presenza in società del gruppo legato all’ex patron Antonio Colantonio. Come direttore sportivo dovrebbe tornare Rosario Primicile. Allarme rientrato dunque in casa Turris, che nelle scorse ore aveva sfiorato una tragica situazione societaria.

