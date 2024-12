Salernitana, Sepe: «Campionato stranissimo. Guardando la classifica sono preoccupato»

Luigi Sepe, portiere della Salernitana, si è espresso a Lira Tv per parlare della sconfitta subita nel derby campano contro la Juve Stabia incassato ieri dai granata.

«Non penso ci sia stato un passo indietro nella fase difensiva. Ci fa più male la sconfitta che parlare di posizioni. Nel calcio di oggi si attacca e si difende in undici. Questo è un campionato stranissimo, era importante vincere, ci dispiace tornare a casa delusi ed adesso penseremo al Brescia: dobbiamo fare il salto di qualità. In questo momento alla squadra manca del coraggio e della fortuna, un poco di tutto. La squadra ce la sta mettendo tutta, sono sicuro che usciremo da questo periodo. Guardando la classifica sono preoccupato, ma guardando la squadra no. In ogni gara ci sono tantissime occasioni, è una stagione difficile. Speriamo che più in avanti avremo fortuna soprattutto nella fase offensiva. Con Martusciello c’era prima un allenatore più tecnico che pensava a giocare a calcio, mentre Colantuono si focalizza su altre cose, dobbiamo rispettare ogni tecnico. Ora dobbiamo da subito lavorare sulla gara contro il Brescia perché dovremo portare i punti a casa».