Reggiana, Fico: «Allucinante gol annullato a Portanova. Qualcosa non quadra a livello di omogeneità arbitrale»

Il vice presidente della Reggiana Giuseppe Fico ai microfoni dell’edizione online de La Gazzetta di Reggio torna così sul derby perso contro il Modena esprimendosi anche sull’episodio dubbio del gol annullato dal Var a Portanova:

«È allucinante veder annullato il gol di Portanova soprattutto se ripensiamo all’episodio di Cesena quando l’arbitro ha negato il rigore a Gondo perché è sua discrezione valutare l’entità dell’intervento e quindi il VAR non è intervenuto. In questo caso l’arbitro valuta come un normale contrasto di gioco il contatto tra Marras e Gerli e lascia proseguire l’azione che porta al gol. Successivamente interviene il VAR, ciò che al Manuzzi non ha fatto per far ricredere, anche in modo immediato, la decisione dell’arbitro. C’è qualcosa che non quadra a livello di omogeneità di direzione di gara. Da un punto di vista tattico ci avrebbe consentito di incanalare la partita come allo Zini di Cremona, sapendo che il Modena predilige chiudersi per poi ripartire. Cosa che ha fatto dopo il vantaggio. Un episodio che ha tolto slancio a noi e dato energia al Modena. – prosegue ancora Fico – In queste ultime partite registro delle interpretazioni e delle decisioni che ci vedono sempre penalizzati e che hanno inciso nel risultato. Alzare la voce non so se serve, ma di sicuro siamo disposti anche a picchiare i pugni sul tavolo per chiedere rispetto. Ne parleremo in questi giorni. Siamo consci di alcune criticità e se ci sarà la possibilità valuteremo come intervenire. È anche un organico folto e va riconsiderato perché ci sono giocatori quasi mai stati utilizzati».