Palermo, prosegue la fase di riabilitazione di Gomis: “Il lavoro continua”

Continua la fase di riabilitazione di Alfred Gomis. L’estremo difensore rosanero ha subito un grave infortunio nella prima giornata di campionato che l’ha costretto ad assentarsi dal campo di gioco. Il portiere sta proseguendo il proprio percorso riabilitativo e sul proprio profilo Instagram ha postato una foto in cui mostra come stia continuando quotidianamente ad allenarsi nella speranza di raggiungere i propri compagni il prima possibile. In alto la foto.

