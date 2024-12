Palermo C5: i rosanero vincono 4-2 contro l’Akragas e si laureano campioni d’inverno

Continua il magic moment del Palermo Calcio a5.

La squadra guidata da coach Rizzo, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, vince 4-2 contro l’Akragas e, con un turno di anticipo, si aggiudica il titolo di campione d’inverno del girone A di Serie C1.

Numeri impressionanti per la compagine rosanero prima in solitaria (+4 sulla seconda) e ancora imbattuta in campionato: 10 vittorie e 2 pareggi su 12 gare disputate, miglior difesa del torneo (appena 27 gol subiti) e terzo miglior attacco del campionato (58 gol realizzati).

PRIMO TEMPO:

Pronti via è l’Akragas Futsal a trovare il vantaggio grazie alla rete siglata da Di Gangi abile a freddare l’estremo difensore rosanero Immesi.

Il Palermo C5, tuttavia, non si scoraggia e, incassato il colpo, trova subito le forze per reagire come testimonia il gol del pareggio: Bonanno sfrutta l’assist al bacio di Biondo e trafigge il portiere ospite.

A 2′ dalla fine della prima frazione di gioco l’episodio che cambia l’inerzia del match: Arrigo, estremo difensore dell’Akragas, tocca la sfera fuori dalla propria area di rigore, il direttore di gara non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. Coach Rizzo chiama il time out e, da sagace stratega, azzecca lo schema vincente perfettamente eseguito dai suoi giocatori, in particolare da Consiglio che firma la rete del momentaneo 2-1 con la quale si andrà all’intervallo.

SECONDO TEMPO:

La ripresa inizia in discesa per il Palermo Calcio a5.

I rosanero, infatti, trovano il 3-1 al termine di un’azione magistrale: il portiere Immesi aziona la corsa di Consiglio che, col contagiri, serve Russo abile a ribadire in rete.

Qualche minuto dopo la squadra guidata da Rizzo cala il poker, 4-1 firmato dal numero 10 Musso che, con un bolide mancino, non lascia scampo all’estremo difensore della compagine ospite.

L’Akragas accorcia le distanze con Cillari e, a 10′ dal triplice fischio, prova il tutto per tutto con la tattica del quinto giocatore di movimento sfiorando diverse volte la rete del 3-4. Il portiere del Palermo C5 Immesi, però, cala la saracinesca disinnescando qualsivoglia conclusione degli avversari.

Risultato finale 4-2 in favore della squadra rosanero che fa esplodere di gioia il calorosissimo pubblico presente sugli spalti del Pala Don Bosco.

Prossimo impegno del Palermo Calcio a5 in programma sabato 21 dicembre a Bagheria in casa del Sant’Isidoro, ultima gara del girone d’andata.