Crisi Man. City, De Bruyne: «Futuro? Leggo e sento molto. Qualcuno ne sa più di me»

Continua il momento nero in casa Manchester City. Nell’ultimo turno di campionato è arrivata la sconfitta contro i rivali del Manchester United. Kevin de Bruyne ha parlato a Sky Sports UK del suo futuro a Manchester a margine del derby:

«Non ci sono grandi novità, ma leggo e sento molto… Qualcuno ne sa più di me, magari ho bisogno io di parlare con qualcuno! Ancora però non è successo, il momento giusto non è arrivato. Io sto bene, con il tempo arriverà quel che deve. Lo scorso anno ho avuto un grave infortunio, rimanendo fuori sei mesi mi ci è voluto del tempo per riprendere. Poi però è successo un altro problema, la situazione non si è fatta bella. Io però sento di poter fare ancora la differenza. Quando sentirò arrivare il momento in cui tutto sarà difficile, allora dovrò prendere una decisione. Ma per il momento mi sento ancora bene».