Trevisani sul Palermo: «Un disastro annunciato. Inzaghi? Meglio restare a Pisa e provare la A»

Durante la puntata del 19 maggio di Fontana di Trevi, talk show trasmesso sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani è tornato a parlare del Palermo, esprimendo un giudizio netto sulla stagione dei rosanero e soffermandosi sull’eventualità di Filippo Inzaghi come possibile nuovo allenatore.

Il noto cronista sportivo ha confermato le sue perplessità già espresse mesi fa, sottolineando la mancanza di progettualità e ribadendo la sua opinione sull’allenatore uscente Alessio Dionisi, considerato fin dall’inizio un profilo poco adatto al contesto siciliano.

«Che disastro. Ne avevamo parlato a ottobre: il Palermo non aveva nessuna speranza», ha detto Trevisani senza giri di parole.

Parlando del futuro della panchina, ha commentato anche l’interesse concreto del club per Filippo Inzaghi, attualmente alla guida del Pisa, fresco di promozione in Serie A.

«Sono sicuro che Inzaghi sia nel mirino e che abbia diverse offerte. Tra queste ci sarà anche quella dei rosanero. Loro sicuramente possono offrire qualcosa in più dal punto di vista economico».

Tuttavia, secondo Trevisani, lasciare Pisa per tornare subito in B sarebbe una mossa rischiosa per l’immagine del tecnico.

«Se vinci la B e ritorni in B, però, rischi di metterti addosso un’etichetta sbagliata. Il Pisa, con meno soldi del Palermo, però magari, con l’onda dell’anno prima, può chiuderti il girone d’andata in A decimo».

E conclude con un consiglio diretto:

«Fossi in lui, proverei a fare la A».