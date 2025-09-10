Trapani, tensione attorno al club: La Vardera denuncia insulti e minacce

Clima incandescente a Trapani, dove il deputato regionale Ismaele La Vardera ha denunciato pubblicamente di essere stato insultato e minacciato a causa delle sue posizioni critiche sulla gestione dei fondi pubblici destinati al club granata.

«Il presidente del Trapani mi insulta pesantemente sui social, ma non mi lascio intimidire – ha scritto La Vardera su Facebook –. Oggi sarò a Trapani per importantissime novità».

Il parlamentare dell’Ars ha ricordato la vicenda dei 300 mila euro di fondi pubblici destinati a una società privata legata al club e assistita, secondo lui, da avvocati vicini al presidente della Regione. Dopo le sue dichiarazioni alla Corte dei Conti, La Vardera ha spiegato di essere stato preso di mira con «una diretta di insulti» da parte del presidente granata Valerio Antonini.

Nelle stesse ore, davanti a un albergo della città, un tifoso avrebbe affrontato duramente il deputato e il vicepresidente del consiglio comunale, arrivando a minacciarli. «Ci ha urlato di lasciare in pace il Trapani – ha raccontato La Vardera – dicendo che sapeva dove trovarci. È intervenuta la Digos per allontanarlo».

«Non ci fermiamo e non ci lasceremo intimidire – ha concluso il deputato –. Siamo a Trapani per una notizia importante che condivideremo tra poco. Trapani merita un futuro»