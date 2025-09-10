Cesena, si presenta il colpo Castagnetti: «Per me è una grande occasione»

Giornata di presentazione in casa Cesena, dove ha tenuto la sua conferenza stampa di benvenuto il nuovo centrocampista dei romagnoli Michele Castagnetti. L’ex Cremonese ha parlato delle sue sensazioni in questa nuova piazza e delle difficoltà del campionato di Serie B.

«Cesena per me rappresenta un’opportunità e ringrazio il direttore per avermi aspettato un po’ più del dovuto. Semplicemente a Cremona mi è stato detto che non c’era più spazio per me a causa di una scelta tecnica e fortunatamente mi è capitata questa grande occasione da cogliere al volo. Non è stato difficile scegliere, perché da una parte c’era la porta chiusa. Ho due anni di contratto, sono sicuro di stare bene qua insieme alla mia famiglia e poi al futuro si vedrà, non ci ho ancora pensato» ha dichiarato il classe ’89.

Castagnetti ha poi espresso il suo parere sul campionato di Serie B: «È un campionato veramente tosto e livellato, la chiave è l’unità di intenti e riuscire sempre a portare a casa la prestazione: ci saranno sicuramente momenti difficili sia all’interno del campionato che della singola partita, e lì bisognerà aggrapparsi al compagno di squadra. Da quando sono qui ho visto un gruppo compatto e un bel clima… attraverso le prestazioni dobbiamo far innamorare le persone ancora di più di questa squadra perché ci possa aiutare in tutti i contesti»