Amauri torna al Palermo CFA: abbracci e sorrisi con Inzaghi e la squadra

Atmosfera di festa al Palermo CFA, dove è tornato a far visita Amauri, indimenticato bomber rosanero. L’ex attaccante, protagonista di stagioni memorabili con la maglia del Palermo, ha incontrato mister Filippo Inzaghi e i calciatori della rosa, regalando sorrisi e abbracci a tutti.

Il club ha condiviso il momento sui propri canali ufficiali con un video che testimonia l’entusiasmo generale per il ritorno di Amauri, accolto con grande affetto dai presenti.

Una visita speciale che arriva nella settimana che porta al delicato match di campionato tra Südtirol e Palermo, con la squadra di Inzaghi pronta a difendere l’ottimo avvio di stagione anche con la carica extra arrivata dall’ex bomber.