Trapani, scritta contro Antonini davanti alla scuola dei figli. La dura replica: «Andrete in Serie E»

Tensione a Trapani dopo la comparsa di una scritta offensiva nei confronti del presidente del Trapani Valerio Antonini davanti alla scuola frequentata dai suoi figli. La frase “Antonini vattene” è apparsa nelle ultime ore sul muro antistante l’istituto, trasformando una contestazione sportiva in un episodio che ha coinvolto direttamente la sfera privata e familiare del dirigente granata.

Antonini ha risposto duramente attraverso un post pubblicato sui propri profili social, condannando il gesto e attaccando gli autori della scritta:

«A quei delinquenti ingrati che hanno scritto questa frase davanti alla scuola dei miei figli posso assicurare che presto andranno a vedersi la Serie E nel calcio e la Serie C nel basket perché solo quello si meritano, insieme all’attuale sindaco e la sua giunta farlocca che si aumenta anche gli stipendi senza che nessuno intervenga. Scarti della società, questo siete. Niente di più».

Parole molto forti che hanno immediatamente suscitato reazioni e polemiche, dividendo l’opinione pubblica tra chi condanna senza esitazioni il gesto vandalico e chi invita tutte le parti ad abbassare i toni per evitare un’ulteriore escalation verbale.

L’episodio ha riacceso il dibattito sul clima che si respira attorno alla società granata e sui limiti della contestazione sportiva, che non dovrebbe mai sconfinare nella vita privata delle persone, tanto più quando sono coinvolti dei minori.