Serie B, Ilie decide Cesena-Empoli: 0-1 al Manuzzi. La classifica aggiornata

L’Empoli espugna il “Manuzzi” battendo il Cesena 1-0 al termine di una partita combattuta e intensa, decisa a inizio ripresa da una rete di Ilie.

Dopo un primo tempo equilibrato e povero di occasioni — con i portieri quasi mai realmente impegnati — il match si sblocca al 47’: ripartenza rapida degli ospiti orchestrata da Ghion e conclusa dal destro preciso di Ilie, che batte Klinsmann e firma lo 0-1.

Il Cesena prova a reagire con generosità, alzando il baricentro e collezionando una lunga serie di calci d’angolo. L’occasione più grande arriva al 74’, quando Zaro calcia a botta sicura da pochi passi, ma Nasti salva incredibilmente sulla linea con il piede.

Nel finale è assedio bianconero, ma la difesa dell’Empoli regge con ordine e sacrificio, portando a casa tre punti pesanti su un campo difficile. Il Cesena esce sconfitto ma con la sensazione di aver dato tutto, pagando però a caro prezzo l’unica vera disattenzione della gara

LA CLASSIFICA

Frosinone – 41

Venezia – 38

Monza – 37

Palermo – 33

Catanzaro – 31

Cesena – 31

Modena – 29

Juve Stabia – 27

Empoli – 27

Avellino – 25

Carrarese – 23

Padova – 22

Reggiana – 20

Südtirol – 19

Entella – 19

Sampdoria – 17

Spezia – 17

Bari – 17

Mantova – 15

Pescara – 14