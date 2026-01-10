Serie B, Ilie decide Cesena-Empoli: 0-1 al Manuzzi. La classifica aggiornata
L’Empoli espugna il “Manuzzi” battendo il Cesena 1-0 al termine di una partita combattuta e intensa, decisa a inizio ripresa da una rete di Ilie.
Dopo un primo tempo equilibrato e povero di occasioni — con i portieri quasi mai realmente impegnati — il match si sblocca al 47’: ripartenza rapida degli ospiti orchestrata da Ghion e conclusa dal destro preciso di Ilie, che batte Klinsmann e firma lo 0-1.
Il Cesena prova a reagire con generosità, alzando il baricentro e collezionando una lunga serie di calci d’angolo. L’occasione più grande arriva al 74’, quando Zaro calcia a botta sicura da pochi passi, ma Nasti salva incredibilmente sulla linea con il piede.
Nel finale è assedio bianconero, ma la difesa dell’Empoli regge con ordine e sacrificio, portando a casa tre punti pesanti su un campo difficile. Il Cesena esce sconfitto ma con la sensazione di aver dato tutto, pagando però a caro prezzo l’unica vera disattenzione della gara
LA CLASSIFICA
Frosinone – 41
Venezia – 38
Monza – 37
Palermo – 33
Catanzaro – 31
Cesena – 31
Modena – 29
Juve Stabia – 27
Empoli – 27
Avellino – 25
Carrarese – 23
Padova – 22
Reggiana – 20
Südtirol – 19
Entella – 19
Sampdoria – 17
Spezia – 17
Bari – 17
Mantova – 15
Pescara – 14