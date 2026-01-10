Da Pisa: “Tramoni blindato, Palermo sempre più lontano”

Il Pisa fa quadrato attorno a Matteo Tramoni e manda segnali chiari sul suo futuro immediato. Come riportato da Sestaporta.news, negli ultimi giorni lo spogliatoio nerazzurro si è compattato attorno al giocatore, con la “vecchia guardia” del gruppo promozione e lo stesso Alberto Gilardino che hanno di fatto blindato uno dei leader tecnici della squadra.

Le parole del tecnico vanno nella stessa direzione e allontanano l’ipotesi di una partenza: «Ieri ho parlato a Tramoni, gli ho detto che è un giocatore importante. C’è qualcosa dentro questo ragazzo che si smuove e oggi si è visto. Gli ho fatto il caffè prima della partita». Un messaggio che vale tanto per il diretto interessato quanto per tutto lo spogliatoio.

Il gruppo si è stretto attorno a Tramoni, restituendogli centralità e fiducia, elementi che rendono oggi sempre meno probabile un suo trasferimento. In questo contesto, la pista che portava al Palermo appare sempre più lontana.

Il Pisa cercava una risposta dal campo e Tramoni l’ha data. Il mercato è ancora lungo, ma tutto dipenderà dalla continuità del giocatore e dalla sintonia, ormai evidente, con il suo allenatore. Con questo clima e questa centralità, il futuro immediato di Tramoni sembra destinato a restare a tinte nerazzurre.