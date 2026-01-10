Serie A: doppio sigillo Atalanta, Torino ko in trasferta. La classifica aggiornata

L’Atalanta supera il Torino per 2-0 al Gewiss Stadium al termine di una gara ben controllata dalla squadra di casa, che ha mostrato maggiore qualità e concretezza nei momenti chiave.

La partita si sblocca al 13’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bernasconi, Charles De Ketelaere svetta di testa e batte Paleari sul palo sinistro firmando l’1-0. È un gol che indirizza il match, perché l’Atalanta mantiene il controllo del gioco con un possesso palla superiore (63%) e crea diverse occasioni, mentre il Torino fatica a trovare spazi.

Nella ripresa i granata provano a reagire soprattutto con Simeone e Maripan, ma trovano sulla loro strada un Marco Carnesecchi in versione super, decisivo almeno in tre interventi ravvicinati che tengono in piedi il vantaggio nerazzurro.

Nel finale, con il Torino sbilanciato in avanti alla ricerca del pareggio, arriva il colpo del ko: al 90’+5 Mario Pasalic recupera palla e si invola in contropiede, battendo Paleari con freddezza per il definitivo 2-0.

Successo meritato per l’Atalanta, più organizzata e pericolosa sotto porta, mentre il Torino paga la scarsa precisione negli ultimi sedici metri e la serata ispirata del portiere avversario. Tre punti importanti per i bergamaschi, che confermano solidità e maturità, soprattutto nella gestione dei momenti della gara.

La classifica aggiornata

Inter – 42

Milan – 39

Roma – 39

Napoli – 38

Juventus – 36

Como – 34

Atalanta – 31

Bologna – 27

Udinese – 26

Lazio – 25

Sassuolo – 23

Torino – 23

Cremonese – 22

Cagliari – 19

Parma – 18

Lecce – 17

Genoa – 16

Verona – 13

Fiorentina – 13

Pisa – 13