Trapani, l’ex rosa Aronica verso l’addio: lo aspetta il Giugliano
Il Trapani potrebbe presto perdere non solo diversi giocatori, ma anche il suo allenatore, Salvatore Aronica, ex Palermo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il tecnico siciliano è in trattativa per lasciare il club granata e approdare sulla panchina del Giugliano, attualmente vacante dopo l’esonero di Ezio Capuano.
L’esperienza di Aronica, che vanta anche un passato da giocatore in Serie A con il Palermo, potrebbe rappresentare un rinforzo importante per il Giugliano, pronto a puntare sulla sua guida tecnica per la seconda parte di stagione in Serie C.