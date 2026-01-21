Trapani, l’ex rosa Aronica verso l’addio: lo aspetta il Giugliano

Gennaio 21, 2026

Il Trapani potrebbe presto perdere non solo diversi giocatori, ma anche il suo allenatore, Salvatore Aronica, ex Palermo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il tecnico siciliano è in trattativa per lasciare il club granata e approdare sulla panchina del Giugliano, attualmente vacante dopo l’esonero di Ezio Capuano.

L’esperienza di Aronica, che vanta anche un passato da giocatore in Serie A con il Palermo, potrebbe rappresentare un rinforzo importante per il Giugliano, pronto a puntare sulla sua guida tecnica per la seconda parte di stagione in Serie C.

