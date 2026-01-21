Reggiana, rinforzo in difesa: arriva lo svincolato Pasalidis

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

La Reggiana non perde tempo e si rinforza in difesa, colmando il vuoto lasciato dal ritorno di Giangiacomo Magnani al Palermo.

Come riportato da “TuttoMercatoWeb”, il direttore sportivo Domenico Fracchiolla ha chiuso per Triantafyllos Pasalidis, difensore classe 1996. L’atleta arriva svincolato dopo l’ultima esperienza in Grecia con il Kallithea e vanta anche un passato in Serie A con la Salernitana.

Pasalidis rappresenta una scelta di esperienza e affidabilità per la retroguardia granata, pronta a rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione e della corsa verso i playoff.

