Trapani, doppio colpo ufficiale: arrivano Giron e Podrini

Il Trapani piazza un doppio colpo in entrata. Il club granata ha ufficializzato gli arrivi di Maxime Giron, terzino sinistro classe 1994, e del giovane centrocampista Francesco Podrini, classe 2007.

Giron approda in Sicilia a titolo definitivo dal Crotone, firmando un accordo pluriennale. Con oltre 300 presenze nei professionisti, il francese è reduce da due stagioni in Calabria dopo essere stato tra i protagonisti della promozione del Palermo in Serie B nel 2021/22.

Podrini, invece, arriva dal Fossombrone (Serie D) dove ha collezionato 25 presenze. Mezz’ala mancina di inserimento, è stato uno dei giovani più interessanti visti al Torneo di Viareggio.

Due innesti con esperienze e prospettive diverse, ma con un obiettivo comune: far crescere il Trapani.