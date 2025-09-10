Trapani-Casertana, vieta ai residenti di Caserta la vendita dei biglietti
Il provvedimento
Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Caserta in vista della sfida di Serie C tra Trapani e Casertana, in programma domenica 14 settembre 2025 alle 17.30 allo Stadio Provinciale di Erice Casa Santa.
Motivazioni di ordine pubblico
La decisione, adottata d’intesa con il Questore e in linea con le indicazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, è stata presa per motivi di ordine pubblico. A pesare, in particolare, la contrapposizione tra le due tifoserie e gli episodi di intemperanza registrati nella gara di andata del 14 dicembre 2024.