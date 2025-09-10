Gianluca Di Marzio ricorda Baccaglini: «Un giorno mi propose di fare il direttore sportivo del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

La notizia della morte improvvisa di Paul Baccaglini ha colpito profondamente il mondo del calcio. Tra i messaggi di cordoglio è arrivato anche quello del noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sui social ha condiviso un aneddoto personale.

«Avevo conosciuto Paul a Padova, dove ha vissuto molti anni proprio come me» – ha scritto Di Marzio – «Quando nel 2017 era impegnato nella trattativa con Zamparini per rilevare il Palermo e la carica di presidente, mi chiese dei consigli su chi avrebbe dovuto prendere come direttore sportivo. Un giorno, dal nulla, nella sua lucida follia, mi lasciò interdetto, chiedendomi: “Ascolta Gianluca, ma se lo facessi tu il direttore sportivo?”».

L’aneddoto e l’addio

Di Marzio ha spiegato come Baccaglini conoscesse bene la sua passione per il calcio e per la professione del direttore sportivo: «Magari aveva percepito che un giorno avrei anche voluto provarci. Se mai succederà, il mio pensiero tornerà subito a te caro Paul».

Il ricordo si è chiuso con un messaggio semplice e affettuoso: «Adesso riposa in pace».

