Gianluca Di Marzio ricorda Baccaglini: «Un giorno mi propose di fare il direttore sportivo del Palermo»

La notizia della morte improvvisa di Paul Baccaglini ha colpito profondamente il mondo del calcio. Tra i messaggi di cordoglio è arrivato anche quello del noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sui social ha condiviso un aneddoto personale.

«Avevo conosciuto Paul a Padova, dove ha vissuto molti anni proprio come me» – ha scritto Di Marzio – «Quando nel 2017 era impegnato nella trattativa con Zamparini per rilevare il Palermo e la carica di presidente, mi chiese dei consigli su chi avrebbe dovuto prendere come direttore sportivo. Un giorno, dal nulla, nella sua lucida follia, mi lasciò interdetto, chiedendomi: “Ascolta Gianluca, ma se lo facessi tu il direttore sportivo?”».

L’aneddoto e l’addio

Di Marzio ha spiegato come Baccaglini conoscesse bene la sua passione per il calcio e per la professione del direttore sportivo: «Magari aveva percepito che un giorno avrei anche voluto provarci. Se mai succederà, il mio pensiero tornerà subito a te caro Paul».

Il ricordo si è chiuso con un messaggio semplice e affettuoso: «Adesso riposa in pace».