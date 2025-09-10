Palomba: «Veroli a Palermo per la Serie A»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

Ai microfoni di PianetaSerieB.it, l’agente Gerry Palomba ha raccontato il trasferimento di Davide Veroli in rosanero: «Il Palermo ha convinto sia il Cagliari che il giocatore al trasferimento. Veroli si è mosso in prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni che chiaramente contemplano il raggiungimento dell’obiettivo massimo, che è la promozione in Serie A».

Il difensore, già a disposizione di Filippo Inzaghi, rappresenta uno degli investimenti più interessanti della società, con l’idea di inserirlo subito in un progetto tecnico ambizioso.

Lescano, gioiello blindato dall’Avellino

Palomba ha parlato anche di Facundo Lescano, autore di 18 gol nella scorsa stagione tra Trapani e Avellino: «L’Avellino ha fatto muro davanti ad alcune richieste di club importanti di Serie C. Questa scelta ci inorgoglisce e ci carica ulteriormente di responsabilità rispetto a una piazza che ambisce a traguardi sempre più importanti».

Ultimissime

Palomba: «Veroli a Palermo per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

Bianco sul rigore di Bari: «Era fallo, ma non possiamo riavvolgere il nastro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

Palermo, lavoro di forza e partitelle nel mattutino al CFA

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

Scomparsa Baccaglini. Il cordoglio del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025
Milinkovic-Savic

Niente rinnovo in Arabia: il grande ritorno di Milinkovic | “Scontro tra MILAN, JUVE E INTER”

Marco Fanfani Settembre 10, 2025