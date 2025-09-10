Palomba: «Veroli a Palermo per la Serie A»

Ai microfoni di PianetaSerieB.it, l’agente Gerry Palomba ha raccontato il trasferimento di Davide Veroli in rosanero: «Il Palermo ha convinto sia il Cagliari che il giocatore al trasferimento. Veroli si è mosso in prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni che chiaramente contemplano il raggiungimento dell’obiettivo massimo, che è la promozione in Serie A».

Il difensore, già a disposizione di Filippo Inzaghi, rappresenta uno degli investimenti più interessanti della società, con l’idea di inserirlo subito in un progetto tecnico ambizioso.

Lescano, gioiello blindato dall’Avellino

Palomba ha parlato anche di Facundo Lescano, autore di 18 gol nella scorsa stagione tra Trapani e Avellino: «L’Avellino ha fatto muro davanti ad alcune richieste di club importanti di Serie C. Questa scelta ci inorgoglisce e ci carica ulteriormente di responsabilità rispetto a una piazza che ambisce a traguardi sempre più importanti».