Bianco sul rigore di Bari: «Era fallo, ma non possiamo riavvolgere il nastro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Avellino, l’allenatore del Monza Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa.

Sul rigore non concesso nella gara di Bari, Bianco è stato netto: «Non mi piace parlare degli arbitri. Ci hanno detto poi che era rigore, ma non possiamo riavvolgere il nastro. Speriamo di essere più fortunati le prossime volte».

Sul prossimo avversario

Il tecnico ha analizzato la sfida con l’Avellino: «È una neopromossa con tanto entusiasmo. Hanno avuto un passo falso all’esordio ma sono andati bene nella seconda. Tornano in casa davanti al loro pubblico e il fattore stadio sarà un’arma in più».

La squadra e i singoli

Bianco ha fatto il punto anche sul gruppo: «Keita si sta allenando benissimo, non ha ancora i 90’ nelle gambe ma può darci tanto. Pessina è fondamentale, un leader dentro e fuori dal campo. Dany Mota spero possa diventare il nostro numero 9. Izzo è a disposizione dopo aver smaltito il problema della settimana».

Gli indisponibili

Non saranno della partita Forson («dovrebbe operarsi al menisco nei prossimi giorni»), Zeroli e Antov. Da valutare le condizioni di Colpani e Carboni, mentre Bakoume ha recuperato.

