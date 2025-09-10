Maniero: «Adorante va aspettato, Gomez può essere un crac»

Intervistato dal Corriere del Veneto, l’ex attaccante di Padova, Venezia e Palermo Pippo Maniero ha fatto il punto sul momento degli attaccanti delle due squadre venete.

Su Adorante, centravanti del Venezia, Maniero ha invitato alla calma: «Siamo alla terza giornata, non sta scritto da nessuna parte che un centravanti debba segnare subito. Ho visto l’assist che ha fatto a Castellammare a Yeboah, un colpo da grande giocatore: se si segnano 17 gol in Serie B significa che i numeri e le qualità ci sono, vanno aspettate».

Venezia e il mercato

Maniero ha poi analizzato la rosa offensiva dei lagunari: «È completo il reparto offensivo del Venezia? Io avrei preso un vice Yeboah, la partenza di Oristanio era prevedibile».

Padova e l’attacco

Spostandosi sul Padova, l’ex bomber ha espresso un dubbio: «Credo che manchi un altro centravanti alla Spagnoli. Lo avrei tenuto come arma di riserva, ora devi sperare che Bortolussi e Lasagna non abbiano un raffreddore. Lasagna prima punta? Può farlo, ma con caratteristiche diverse rispetto a Bortolussi».

Focus sui singoli

Maniero non ha risparmiato considerazioni individuali:

«Bortolussi è un attaccante che mi piace e che per certi versi mi assomiglia: tifo per lui».

«Su Gomez grava l’incognita della sua lunga assenza a quasi 38 anni: se starà bene sarà un crac per la categoria».

«Seghetti è un giovane interessante, una seconda punta che sa attaccare gli spazi».