Trapani, Carriero e Ciotti ai saluti

Il calciomercato del Trapani si prospetta molto movimentato, con due operazioni in uscita che stanno per concretizzarsi. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, è infatti ormai in dirittura di arrivo la trattativa che porterebbe Giuseppe Carriero a vestire la maglia della Salernitana.

I due club hanno già trovato un accordo, con il centrocampista che firmerà un anno e mezzo di contratto con i campani. Sul piede di partenza anche il terzino destro Pietro Ciotti che, sempre secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, sarebbe al momento conteso da Cosenza e Casarano, con al momento i rossoblù in vantaggio nella trattativa.