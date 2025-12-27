Palermo-Padova, raggiunta quota 31854 spettatori: ultimissimi biglietti disponibili
Quasi raggiunto il sold-out per il match di questo pomeriggio al “Barbera” tra Palermo e Padova. Infatti, come si evince da quanto comunicato dal club attraverso i propri profili social, è stata raggiunta quota 31854 tifosi rosanero che assisteranno all’incontro, con gli ultimissimi biglietti a disposizione.
Si conferma il momento di grande entusiasmo della piazza, che vuole spingere la squadra a conquistare una vittoria in quello che è l’ultimo match del 2025. Si prospetta dunque un “Barbera” in festa, che con calore sosterrà la propria squadra fino al triplice fischio dell’arbitro.