Palermo-Padova, le formazioni ufficiali del match

Tutto pronto al “Renzo Barbera” per Palermo-Padova, gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma alle 17.15. Sono state ufficializzate le formazioni scelte dai due allenatori per una sfida che si preannuncia intensa e carica di significati.

Filippo Inzaghi conferma il 3-4-2-1, affidandosi a Joronen tra i pali e a una linea difensiva composta da Ceccaroni, Peda e Veroli. Sugli esterni spazio a Gyasi e Augello, mentre in mezzo al campo agiscono Segre, capitano di giornata, e Ranocchia. Sulla trequarti Palumbo e Le Douaron supporteranno Pohjanpalo, riferimento offensivo e uomo chiave dell’attacco rosanero.

Andreoletti risponde con il Padova schierato con Sorrentino in porta e una difesa formata da Belli, Perrotta e Sgarbi, con Barreca e Capelli sulle corsie. In mediana Fusi, Varas e Harder, mentre sulla trequarti agirà Papu Gomez, capitano, a sostegno di Bortolussi.

La gara sarà diretta da Marco Piccinini della sezione di Forlì, assistito da Miniutti e Galimberti. Pacella sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Giua con Prontera come AVAR.

Formazioni ufficiali

PALERMO

Joronen; Augello, Ceccaroni, Peda, Veroli; Gyasi, Segre (C), Ranocchia; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Bardi, Gomes, Brunori, Vasic, Nicolosi, Giovane, Pierozzi, Blin, Corona.

Allenatore: Inzaghi.

PADOVA

Sorrentino; Barreca, Belli, Perrotta, Sgarbi; Varas, Fusi, Harder; Capelli, Gomez (C); Bortolussi.

A disposizione: Mouquet, Fortin, Crisetig, Seghetti, Boi, Ghiglione, Di Maggio, Baselli, Silva, Villa, Faedo, Buonaiuto.

Allenatore: Andreoletti.