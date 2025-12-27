Serie B: termina 1-1 la prima frazione di gioco tra Spezia e Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025

Al “Picco” termina il primo tempo del match tra Spezia e Pescara. Padroni di casa che vanno al riposo avanti per 1-0, concludendo i primi 45 minuti anche con un leggero vantaggio sul possesso palla.

Iniziano subito forte i bianconeri, passando in vantaggio all’8′: Cassata controlla sulla trequarti e imbuca centralmente per Di Serio che, spalle alla porta al limite dell’area, controlla e si gira in un fazzoletto prima di scaraventare il pallone sotto alla traversa. Il Pescara prova a reagire creando alcune importanti occasioni, trovando il gol del pari allo scadere della prima frazione di gioco con un tiro potente di Dagasso che si insacca alle spalle di Mascardi.

