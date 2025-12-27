Serie A: pari a reti bianche all’intervallo tra Parma e Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025
Pallone Serie A

Pallone Serie A - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Si concludono con un pari a reti bianche i primi 45 minuti del match tra Parma e Fiorentina. Una prima frazione di gioco all’insegna dell’equilibrio, in cui nessuna delle due formazioni è ancora riuscita a prendere il predominio territoriale e del gioco.

Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, al 26′ ci prova la viola: cross di Dodo verso Kean, l’attaccante schiaccio di testa ma non colpisce benissimo. Al 32′ provano a trovare la via del gol i ducali: dopo una conclusione non ottima di Pellegrino la sfera termina sui piedi di Ondrejka, che prova a concludere ma non trova la porta di poco. Vanno dunque al riposo sul risultato di 0-0 le due compagini.

