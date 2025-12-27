Spezia, infortunio per Bandinelli

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025

Brutte notizie in casa Spezia. Durante il match del “Picco” contro il Pescara, si è fermato per infortunio il centrocampista Filippo Bandinelli. Il calciatore si è accasciato al 19′ per un problema muscolare, ed è stato poi sostituito da Comotto.

Bandinelli era già in dubbio alla vigilia del match, con la scelta di rischiarlo che è risultata troppa azzardata. I bianconeri perdono cosi un elemento fondamentale per il loro centrocampo, con l’entità dell’infortunio che verrà valutata nei prossimi giorni.

Ultimissime

Palermo-Padova, raggiunta quota 31854 spettatori: ultimissimi biglietti disponibili

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025

Trapani, Carriero e Ciotti ai saluti

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025

Serie B: termina 1-1 la prima frazione di gioco tra Spezia e Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025
Pallone Serie A

Serie A: pari a reti bianche all’intervallo tra Parma e Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025

Spezia, infortunio per Bandinelli

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025