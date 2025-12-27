Palermo, Anello sulla concessione del Renzo Barbera: «Attendiamo che il Palermo proponga un progetto di fattibilità sulla capacità di ospitare gli Europei»

In merito al percorso avviato tra Palermo calcio e il comune per riqualificare lo stadio “Renzo Barbera”, è tornato a parlare sull’argomento l’assessore allo sport e turismo, Alessandro Anello, che si è espresso sulla questione stadio tramite un post pubblicato attraverso i propri profili social ufficiali.

Di seguito il messaggio dell’assessore:

“Continua il percorso avviato con il Palermo calcio per riqualificare lo stadio Renzo Barbera. Con una delibera di Giunta firmata alla vigilia di Natale verseremo nelle casse della società rosanero quasi 5 milioni di euro per i lavori straordinari già effettuati nell’impianto. Sulla concessione pluridecennale, invece, attendiamo che il Palermo proponga un progetto di fattibilità dopo avere incontrato Uefa e Figc sulla capacità di ospitare gli Europei 2032. La scadenza per presentare il progetto è luglio 2026. Intanto, la proroga della concessione di sei anni con il City group consentirà di proseguire con i lavori di adeguamento in vista dell’uso pluridecennale. Siamo al lavoro per rendere lo stadio più sicuro e accogliente per i tifosi”