Palermo-Padova, i convocati di Inzaghi: tornano Pierozzi e Vasic, out Bereszynski

In vista del match di oggi al “Renzo Barbera” tra Palermo e Padova, con calcio di inizio in programma per le ore 17.15, il mister dei rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per l’incontro. Per i rosa tornano a disposizione Pierozzi e Vasic, mentre non convocato per problemi muscolari Bereszynski.

Questa la lista dei 21 convocati per l’incontro:

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

14 Vasic

15 Nicolosi

17 Giovane

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli