Palermo-Padova, i convocati di Inzaghi: tornano Pierozzi e Vasic, out Bereszynski

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025

In vista del match di oggi al “Renzo Barbera” tra Palermo e Padova, con calcio di inizio in programma per le ore 17.15, il mister dei rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per l’incontro. Per i rosa tornano a disposizione Pierozzi e Vasic, mentre non convocato per problemi muscolari Bereszynski.

Questa la lista dei 21 convocati per l’incontro:

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

14 Vasic

15 Nicolosi

17 Giovane

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

 

 

Ultimissime

Palermo, Anello sulla concessione del Renzo Barbera: «Attendiamo che il Palermo proponga un progetto di fattibilità sulla capacità di ospitare gli Europei»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025

Palermo-Padova, i convocati di Inzaghi: tornano Pierozzi e Vasic, out Bereszynski

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025

Il Secolo: “Sampdoria, tutto fatto per Esposito. Chiesto al Palermo Brunori in prestito gratuito”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025

Il Mattino: “Serata siciliana da turisti”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025

Il Gazzettino: “Attenzione e umiltà. Le armi del Padova a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025