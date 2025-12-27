Palermo-Padova, i convocati di Inzaghi: tornano Pierozzi e Vasic, out Bereszynski
In vista del match di oggi al “Renzo Barbera” tra Palermo e Padova, con calcio di inizio in programma per le ore 17.15, il mister dei rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per l’incontro. Per i rosa tornano a disposizione Pierozzi e Vasic, mentre non convocato per problemi muscolari Bereszynski.
Questa la lista dei 21 convocati per l’incontro:
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
14 Vasic
15 Nicolosi
17 Giovane
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli