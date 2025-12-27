Il Secolo: “Sampdoria, tutto fatto per Esposito. Chiesto al Palermo Brunori in prestito gratuito”

Il mercato della Sampdoria entra nel vivo tra arrivi e partenze che delineano le strategie del club blucerchiato. L’operazione più avanzata è quella che porta a Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia, mentre sul fronte uscite si registra la cessione di Estanis Pedrola al Las Palmas. A fare il punto è Damiano Basso su Il Secolo di Genova, che racconta una giornata intensa di trattative e decisioni.

L’accordo con lo Spezia per Esposito è stato raggiunto dopo il terzo rilancio della Sampdoria, decisivo per sbloccare una trattativa che si trascinava da giorni. Come spiega Damiano Basso sulle pagine de Il Secolo di Genova, la formula è quella del prestito oneroso da 500 mila euro, con obbligo di riscatto fissato a un milione. A questo si aggiunge un bonus di ulteriori 500 mila euro nel caso in cui la Sampdoria conquisti la promozione in Serie A entro il 2030, a patto che il centrocampista giochi almeno il 50% delle partite nella stagione del salto di categoria.

Esposito, 25 anni, firmerà un contratto fino al 2030 e percepirà circa 800 mila euro netti a stagione in Serie B, cifra destinata a salire in caso di promozione. Attualmente squalificato, sarà comunque a disposizione per la sfida di Avellino del 10 gennaio. Secondo Il Secolo di Genova, a firma di Damiano Basso, l’arrivo del centrocampista è stato favorito anche dal rapporto con il fratello Sebastiano, che aveva vestito la maglia blucerchiata nella stagione 2023/2024.

Sul fronte uscite, prende forma il ritorno in Spagna di Estanis Pedrola. L’esterno offensivo classe 2003, non convocato per la gara con la Reggiana dopo la prova negativa di Padova, ha dato la sensazione di aver staccato mentalmente dalla Samp. Come racconta ancora Damiano Basso su Il Secolo di Genova, il trasferimento al Las Palmas, secondo in classifica in Segunda División, avverrà in prestito gratuito, con ingaggio diviso a metà fino a giugno e diritto di opzione fissato a 1,5 milioni di euro.

Restano aperti altri dossier. È in stand-by la questione portiere, mentre continua a essere seguita la pista Brunori, anche se manca l’intesa con il Palermo sul costo del prestito, che la Samp vorrebbe gratuito. Cresce inoltre l’interesse per l’attaccante sloveno Tjas Begic, 22 anni, di proprietà del Parma. Contatti avviati anche con il Pisa per il centrocampista Gabriele Piccinini, classe 2001. Un mercato in pieno movimento che, come sottolinea Il Secolo di Genova, potrebbe regalare ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.