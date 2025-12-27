Il Mattino: “Serata siciliana da turisti”

Sarà una trasferta partecipata e dal sapore speciale per il Padova. Il dato finale della prevendita certifica la presenza di 425 tifosi biancoscudati sugli spalti del “Renzo Barbera”, pronti a sistemarsi nel settore ospiti dello stadio palermitano. Un numero significativo che conferma il legame tra le due tifoserie e l’importanza dell’appuntamento. A riportarlo è Il Mattino di Padova, che sottolinea il clima sereno e festoso che accompagna la vigilia della gara.

Molti sostenitori veneti sono sbarcati in Sicilia già nella giornata di ieri, trasformando la trasferta in una vera e propria esperienza di viaggio. Approfittando delle festività, i tifosi hanno dedicato tempo alla scoperta delle bellezze di Palermo, tra centro storico, mercati e scorci sul mare. Un aspetto evidenziato ancora da Il Mattino di Padova, che racconta una vigilia vissuta più come una festa che come una semplice trasferta calcistica.

La presenza dei 425 tifosi padovani contribuirà a rendere ancora più suggestivo il colpo d’occhio sugli spalti del Barbera, dove sono attesi oltre 30 mila spettatori complessivi. Un contesto che, come sottolinea Il Mattino di Padova, sarà caratterizzato da un clima collaborativo, favorito dal gemellaggio tra le due tifoserie, destinato a stemperare la rivalità sportiva in nome della passione comune.

Palermo-Padova si conferma così una partita che va oltre il campo, diventando anche un evento di aggregazione e turismo sportivo. Un aspetto che Il Mattino di Padova evidenzia come sempre più frequente nelle trasferte più sentite, capaci di unire calcio, viaggio e socialità in un’unica esperienza.