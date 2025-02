Trapani, Antonini critica la Ternana: “Liverani non meritava questo trattamento”

Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha espresso il suo disappunto per la situazione vissuta da Fabio Liverani, esonerato e poi richiamato dalla Ternana in uno strano giro di eventi. Attraverso il suo profilo X, Antonini ha criticato apertamente il trattamento ricevuto da Liverani, collegandolo a esperienze simili vissute dal Trapani, in particolare la fallita trattativa di trasferimento del centrocampista Carriero alla Ternana. “Mi dispiace tanto per il mio amico Fabio Liverani che non meritava il trattamento della Ternana; però speravo avesse capito con quanto capitato a noi con Carriero che lì la parola non conta nulla,” ha scritto Antonini, aggiungendo un tocco di ironia sulla possibilità di una finale Trapani-Ternana e augurando il meglio a Liverani: “Guest Vip FL ovviamente. Ad maiora Fabio!”

Mi dispiace tanto per il mio amico @FabioLiverani che non meritava il trattamento della @TernanaOfficial però speravo avesse capito con quanto capitato a noi con Carriero che li la parola non conta nulla. Chissà che il destino riservi una finale Trapani Ternana….. Guest Vip FL… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) February 7, 2025