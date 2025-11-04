Tragedia in Serbia, muore l’allenatore del Radnicki Mladen Zizovic colpito da un infarto in campo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2025

Tragedia nel calcio serbo. Mladen Zizovic, allenatore del Radnicki 1923, è deceduto dopo essere stato colpito da un infarto durante la partita contro il Mladost Lucani. Il tecnico, 44 anni, si è sentito male verso la metà del primo tempo e, nonostante i soccorsi immediati, è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Come riportano i media serbi, al 40’ l’arbitro ha sospeso definitivamente la gara dopo che la notizia del decesso è stata comunicata ai giocatori e agli staff tecnici. Scene di profonda commozione hanno accompagnato i momenti successivi, con calciatori, dirigenti e tifosi visibilmente scossi.

La Federcalcio serba (FSS) ha confermato la drammatica notizia con una nota ufficiale:
«La Federazione calcistica serba conferma con profonda tristezza e incredulità la morte improvvisa dell’allenatore del Radnicki 1923, Mladen Zizovic, durante la partita di campionato tra Mladost e Radnicki 1923 a Lucani».

