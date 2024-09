Una tragedia ha colpito Palermo: Giuseppe Taravella, un giovane studente di medicina di 23 anni, è morto mentre faceva jogging all’alba in via Matteo Bonello. Il giovane si è improvvisamente accasciato a terra durante l’allenamento abituale. Nonostante l’intervento tempestivo della polizia e dei soccorritori del 118, non c’è stato nulla da fare.

