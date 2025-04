Torneo delle Regioni, la Sicilia dice addio: eliminate anche Femminile e Juniores

È già finita l’avventura della Sicilia al Torneo delle Regioni 2024. Dopo le premature eliminazioni delle selezioni Under 15 e Under 17, ieri è toccato alle rappresentative Femminile Under 23 e Juniores Under 19 salutare il torneo con altre due sconfitte amare. La 61ª edizione della competizione – che per la prima volta si disputa proprio sull’Isola – si chiude dunque con un bilancio totalmente negativo per i padroni di casa.

Come riportato da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, entrambe le squadre sono state sconfitte con il medesimo punteggio: 2-1. La selezione femminile guidata da Daniele Di Salvo ha ceduto contro l’Emilia-Romagna: dopo un doppio svantaggio, è stata Bruno del Palermo ad accorciare le distanze, ma il gol non è bastato a evitare l’eliminazione.

Stessa sorte per la Juniores maschile di Giuseppe Russo, battuta dal Piemonte. I siciliani si sono trovati sotto 2-0 già nel primo tempo, a causa delle reti di Isufi (6’) e Bertagnon (14’). Solo al 40’ è arrivata la rete del 2-1 firmata da Cappello, che ha riacceso le speranze. Ma nonostante l’espulsione nel finale del piemontese Birtolo, i siciliani non sono riusciti a completare la rimonta.

Una spedizione amara dunque per la Sicilia, che chiude il suo torneo senza rappresentative nelle fasi finali e con tanto rammarico per un’edizione casalinga che avrebbe potuto regalare emozioni diverse.