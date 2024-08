Nome nuovo per la porta del Sassuolo. Stando a quanto riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com i neroverdi avrebbero messo nel mirino Ionut Andrei Radu, rientrato all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Bournemouth. L’estremo difensore neroazzurro, però, non piacerebbe soltanto agli emiliani: su di lui, infatti, ci sarebbero anche tre club francesi, ovvero Auxerre, Nantes e Strasburgo.

