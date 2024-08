Calciomercato Bari: Falletti e Buonaiuto nel mirino di Magalini

Il Bari vuole riscattarsi dopo l’ultima stagione, nella quale ha rischiato la retrocessione in Serie C, e vuole sfruttare al meglio le ultime settimane di mercato per rinforzarsi. Il nuovo direttore sportivo, Giuseppe Magalini, starebbe guardando in casa Cremonese per alzare il livello della squadra biancorossa. L’obiettivo principale sarebbe Cesar Falletti, ma l’ostacolo principale sarebbe l’alto ingaggio che percepisce. Di conseguenza – riporta Pianetabari.com – è più facile arrivare ad un altro profilo grigiorosso, ovvero Cristian Buonaiuto. Al momento non sono partite delle trattative ma nelle prossime ore potrebbero seguire importanti novità.

