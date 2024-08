Modena, UFFICIALE: Defrel nuovo giocatore gialloblù (FOTO)

Attraverso i propri canali ufficiali, il Modena ha annunciato l’arrivo di Gregoire Defrel. Di seguito un estratto del comunicato pubblicato dal club emiliano:

“Dieci anni dopo ritrova Pierpaolo Bisoli. Il 18 giugno 2014 conquistavano insieme la Serie A con la maglia del Cesena, dopo aver eliminato in semifinale playoff proprio i gialloblù, oggi si ritrovano per scrivere una nuova pagina di storia: Gregoire Defrel è il nono acquisto del calciomercato del Modena FC e si è legato al club con un contratto biennale.

Matteo Rivetti: “Siamo davvero contenti dell’arrivo in gialloblù di un talento del calibro di Gregoire Defrel. Con lui completiamo un reparto offensivo importante e ben assortito. Per il nostro club si tratta di un investimento importante ma, come proprietà, abbiamo condiviso con Andrea Catellani che Gregoire fosse il profilo perfetto per completare la squadra. Il grande gradimento del ragazzo ha fatto poi la differenza nel concludere positivamente una operazione sulla carta complicata”.