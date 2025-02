TMW: “Sampdoria, l’Hellas Verona ci prova per Borini”

L’Hellas Verona è nuovamente interessato a Fabio Borini, attaccante attualmente ai margini del progetto della Sampdoria, accostato anche al Palermo nei giorni scorsi nell’ambito di un eventuale scambio con Insigne.

Come si legge su “TuttoMercatoWeb.com” dopo un tentativo non riuscito nella scorsa sessione estiva, il club veronese vede in Borini un’opportunità last minute per rinforzare il proprio attacco, facilitando anche la Sampdoria nel liberarsi di un esubero e alleggerire il monte ingaggi.

Borini ha già esperienza a Verona, avendo giocato sei mesi nel 2020 con tre gol in 14 partite, prima di trasferirsi in Turchia al Fatih Karagumruk e successivamente a Genova. Dopo un buon primo anno con la Sampdoria, segnando nove reti, Borini ha trovato poco spazio quest’anno, con poche presenze e nessun gol in campionato, e non è stato convocato nel nuovo anno dal tecnico Semplici.