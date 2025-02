La Salernitana ha messo gli occhi su Thomas Henry, attaccante attualmente in forza al Palermo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club campano è interessato al giocatore, ma per portarlo all’Arechi dovrà avviare la trattativa non solo con i rosanero, ma anche con il Verona, proprietario del cartellino.

