TMW: “Palermo, Henry torna a Verona ma non resterà: su di lui Salernitana ed Anderlecht”

Il Verona è attualmente alla ricerca di una nuova sistemazione per l’attaccante Thomas Henry, che rientrerà dal prestito al Palermo dopo una stagione deludente. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, sia la Salernitana che l’Anderlecht hanno mostrato un forte interesse per il giocatore francese.

Durante il suo periodo in prestito con il Palermo, Henry ha totalizzato 11 presenze in Serie B, segnando 2 gol e fornendo 1 assist. Questa situazione ha spinto il Verona a considerare altre opzioni per il futuro del giocatore, valutando l’interesse manifestato da club italiani e stranieri.