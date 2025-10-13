TMW: “L’Empoli vuole Dionisi, ma serve un ulteriore sacrificio economico”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

L’Empoli punta con decisione su Alessio Dionisi per la panchina, ma la trattativa non è ancora in discesa. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club toscano dovrà compiere un ulteriore sacrificio economico per arrivare alla “quadra” definitiva e riportare in azzurro l’allenatore che li aveva già guidati in passato.

Dionisi è ancora legato al Palermo, con il quale lo scorso anno aveva sottoscritto un contratto valevole anche per la stagione attuale (e opzione per la successiva in caso di Serie A), e sta trattando.

Le parti restano al lavoro per colmare la distanza economica e trovare l’intesa definitiva nei prossimi giorni. L’intenzione del club è chiara: riportare Dionisi al Castellani per dare nuova linfa a una squadra che vuole tornare protagonista.

